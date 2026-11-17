Алькарас розгромив Тіафо на підсумковому турнірі в Турині — Sky Sports News
Іспанський тенісист Карлос Алькарас переміг американця Френсіса Тіафо з рахунком 6:2, 6:2 у стартовому матчі підсумкового турніру сезону ATP Finals у Турині. Поєдинок тривав трохи більш як годину, а переможна серія Алькараса сягнула 10 матчів, повідомляє Sky Sports.
Перевага Алькараса від початку матчу
Третя ракетка світу повела 4:0 у першому сеті та впевнено взяла партію. Алькарас виграв 93% розіграшів на першій подачі й усі розіграші на другій подачі впродовж стартового сету.
Для Тіафо, який посідає восьме місце у світовому рейтингу, це був дебютний матч на ATP Finals. У другому сеті американець мав три брейкпойнти за рахунку 2:3, але не скористався ними. Після цього Алькарас утримав подачу, зробив ще один брейк і довів матч до перемоги.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Боротьба за третій титул поспіль
Алькарас прагне виграти третій турнір поспіль після титулів у Відні та Парижі. Також він уперше намагається здобути трофей на підсумковому турнірі сезону: торік іспанець програв фінал у Турині Янніку Сіннеру.
Після майже п’ятимісячної паузи через травму зап’ястя Алькарас повернувся до туру на US Open і відтоді виграв три титули. Тенісист заявив, що наприкінці сезону почувається найкраще у своїй кар’єрі та має багато енергії й амбіцій.
В іншому матчі групи Даніїл Медведєв обіграв італійця Флавіо Коболлі — 7:6 (7:4), 6:3. Наступним суперником Медведєва в середу стане Алькарас, тоді як Коболлі зіграє проти Тіафо.