Регулярне вживання алкоголю приблизно на 50% знизило ефективність імунотерапії раку антитілами проти PD-1 у мишачих моделях раку легень і сечового міхура. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Science Signaling.

Результати дослідів на мишах

Дослідники давали мишам помірні та високі дози етанолу, які, за оцінкою авторів, відповідають трьом—шістьом алкогольним напоям на день для людини. Тварини водночас отримували антитіла проти PD-1 — різновид терапії інгібіторами імунних контрольних точок.

Алкоголь не лише послаблював дію лікування, а й підвищував ризик рецидиву пухлини. Дослідники пов’язали цей ефект із пригніченням Т-клітин, що проникають у пухлину, та Т-клітин імунної пам’яті. Водночас посилювалася активність інших Т-клітин із рецептором TIGIT, який пригнічує імунну відповідь.

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Можливий напрям подальших досліджень

У гризунів антитіла проти TIGIT у поєднанні з терапією анти-PD-1 відновили ефективність лікування. Цей результат отримали лише в мишачих моделях, тому він потребує подальшого вивчення.

Дані пацієнтської когорти

Науковці також ретроспективно проаналізували дані пацієнтів із раком шкіри, легень, сечового міхура, голови та шиї. Люди, які повідомили про вживання восьми або більше алкогольних напоїв на тиждень, мали гірші показники виживаності після початку терапії інгібіторами імунних контрольних точок.

Автори зазначили, що внесення даних про вживання алкоголю до онкологічних баз даних може допомогти оцінити його вплив і на інші види протиракової терапії.

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