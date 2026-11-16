У Мадриді, Іспанія, дослідники проаналізували дані 67 дорослих із переддіабетом і виявили: у чоловіків, які повідомляли про вживання алкоголю, відносна чисельність кишкової бактерії Akkermansia muciniphila була вищою, ніж у тих, хто вживав мало алкоголю або не вживав його. У жінок статистично значущого зв’язку між категорією споживання алкоголю та цією бактерією не зафіксували, повідомляє News-Medical.

Як проводили дослідження

До роботи увійшли 37 жінок і 30 чоловіків віком від 40 до 70 років. Середній вік учасників становив близько 55 років, а середній індекс маси тіла перевищував 27 кг/м². Усі вони мали переддіабет, не отримували лікування гіперглікемії, не мали тяжких захворювань і не застосовували інших харчових добавок.

Учасники тричі, з інтервалом у шість тижнів, заповнювали триденні щоденники харчування та споживання алкоголю. Їх розподілили на тих, хто вживав мало алкоголю або не вживав його, споживачів пива та споживачів вина чи міцних напоїв. До групи пива також включили людей, які пили безалкогольне пиво. Автори аналізували окремі групи кишкових бактерій, а не весь мікробіом.

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Відмінності між чоловіками та жінками

Чоловіки з низьким або нульовим споживанням алкоголю пропорційно споживали менше фруктів, ніж учасники з груп пива та вина чи міцних напоїв. Чоловіки, які обирали вино або міцний алкоголь, також їли менше м’яса та більше риби порівняно зі споживачами пива. Серед жінок ті, хто не вживав алкоголю, споживали менше цукру, ніж учасниці інших груп.

Загалом прихильність до середземноморської дієти істотно не відрізнялася між групами. Водночас у жінок найвищий рівень прихильності до такого раціону виявили серед тих, хто не пив алкоголю, а в чоловіків — навпаки, найнижчий.

Автори наголошують, що це спостережне дослідження не доводить, що алкоголь поліпшує стан кишківника або запобігає діабету. Висновки обмежені невеликою вибіркою, зокрема лише вісьмома чоловіками в групі тих, хто вживав мало алкоголю або не вживав його, самооцінкою раціону й споживання алкоголю та набором учасників в одному регіоні Іспанії.

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