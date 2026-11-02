Алжир розпочав нове очищення французького ядерного полігону — Anadolu Agency

Алжир розпочав другу операцію з вилучення радіоактивних відходів на території колишнього французького ядерного полігону в Сахарі. Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає Anadolu Agency. Роботи проводять у випробувальному тунелі «Берил E2» у районі Ін-Еккер південної провінції Таманрассет.

Роботи під контролем Міноборони

Алжирські команди працюють під наглядом Міністерства оборони країни та у координації з національним агентством, відповідальним за реабілітацію колишніх французьких ядерних випробувальних майданчиків.

Операція передбачає виявлення ділянок із радіоактивним забрудненням, збирання ядерних відходів і їхнє зберігання у спеціально призначених бетонних контейнерах. У Міноборони заявили, що роботи виконуватимуть відповідно до національних і міжнародних стандартів безпеки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Претензії до Франції

Алжирське оборонне відомство звинуватило Францію в ухилянні від відповідальності та відмові надати архіви й карти місць захоронення ядерних відходів. За заявою міністерства, залишкове забруднення досі перешкоджає розвитку в Ін-Еккері та Реггані, що розташований у південно-західній провінції Адрар.

За даними Алжирської пресслужби, першу часткову операцію з очищення країна почала 14 лютого на об’єкті Таурірт-Тан-Афелла в районі Ін-Еккер. Франція провела перше ядерне випробування поблизу Реггана 13 лютого 1960 року, коли Алжир перебував під французьким колоніальним правлінням.

Загалом у 1960–1966 роках Франція здійснила в алжирській Сахарі 17 ядерних випробувань, зокрема протягом чотирьох років після здобуття Алжиром незалежності у 1962 році.

Читай нас у