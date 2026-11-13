Алжир випробував імовірно китайську надзвукову ракету — South China Morning Post

Алжирські військові під час навчань Mediterranean Falcon 2026 поблизу західного міста Оран запустили ракету по морській цілі. Міністерство національної оборони Алжиру заявило, що ціль було знищено «з великою точністю». На відео, оприлюдненому відомством, видно запуск із мобільної берегової установки.

Як повідомляє South China Morning Post, алжирське Міноборони офіційно не ідентифікувало ракету. Водночас ракета та колісна пускова установка з трьома прямокутними транспортно-пусковими контейнерами на кадрах схожі на китайську систему CM-302 — експортний варіант сімейства протикорабельних ракет YJ-12.

Навчання біля Орана

За маневрами спостерігав керівник алжирських військових генерал Саїд Шенгріха. Навчання були частиною програми бойової підготовки збройних сил Алжиру на 2026–2027 роки.

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Повідомлення про придбання Алжиром CM-302 з’являлися з 2021 року. Наступного року опублікували фотографії замаскованих машин, які, ймовірно, перевозили китайський береговий комплекс. Міжнародний інститут стратегічних досліджень у виданнях The Military Balance за 2024 і 2026 роки вказував CM-302, також позначену як YJ-12E, серед берегових ракет Алжиру.

Заявлені характеристики CM-302

CM-302 розробила державна китайська корпорація China Aerospace Science and Industry Corporation. Систему представили на авіасалоні в Чжухаї у 2016 році. За даними китайського державного агентства Xinhua, заявлена дальність ракети становить 290 км, а маса бойової частини перевищує 250 кг.

Надзвукова швидкість і здатність ракети летіти на малій висоті над морем, за описом виробника, мають скорочувати час, доступний кораблям для її виявлення та перехоплення. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, на Китай припало 27% імпорту основних озброєнь Алжиру у 2021–2025 роках. Найбільшим постачальником була Росія з часткою 39%.

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