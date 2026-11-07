Амаечі закликав Віке надати місце для мітингу Атіку — Premium Times Nigeria

Ексгубернатор нігерійського штату Ріверс Ротімі Амаечі закликав міністра федеральної столичної території Ньєсома Віке та владу штату надати майданчик для президентського передвиборчого мітингу Африканського демократичного конгресу (ADC). Захід має відбутися в межах кампанії Атіку Абубакара перед виборами 2027 року, повідомляє Premium Times Nigeria.

Заява Амаечі

Амаечі, кандидат у віцепрезиденти від ADC, зробив заяву 6 листопада в ефірі програми The Situation Room на радіо Mainland 98.3 FM. Він висловив упевненість, що Абубакар переможе у штаті Ріверс на виборах 2027 року, а також сказав, що прихильники опозиційної партії здатні заповнити великий майданчик.

Водночас Амаечі не уточнив, чи подавала ADC офіційну заявку на проведення мітингу, який саме об'єкт партія планує використати та чи отримувала вона відмову. Premium Times зазначає, що відомі інциденти щодо діяльності ADC у штаті не доводять, що влада Ріверсу відмовляла партії в наданні майданчика.

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Мітинг коаліції на стадіоні

Заява пролунала напередодні суботнього мітингу на стадіоні Адокіє Амієсімакі, організованого коаліцією Rainbow Coalition. До неї входять політики з партій APC та PDP, які підтримують переобрання президента Боли Тінубу.

Під час огляду стадіону Віке заявив, що організатори очікують щонайменше 70 тисяч учасників. Це прогнозована кількість, а не незалежно підтверджені дані про відвідуваність. За його словами, стадіон Адокіє Амієсімакі має 40 тисяч місць, тоді як стадіон Якубу Говона, де коаліція раніше представила кандидатів, розрахований на 16 тисяч глядачів.

У березні, за даними Premium Times, ймовірні політичні хулігани зірвали жіночий захід ADC у районі місцевого самоврядування Елеме, знищивши обладнання та розігнавши учасників. Видання також повідомляло про попередній напад на районний офіс партії в Убімі — рідному місті Амаечі, де озброєні люди нібито намагалися заблокувати його кортеж під час реєстраційного заходу.

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