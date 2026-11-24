Платформа Amazon Autos, яка стартувала у США в грудні 2024 року з одним партнером — Hyundai, тепер містить пропозиції автомобілів 35 брендів. Водночас нові автомобілі доступні лише від 14 марок, тоді як інші бренди представлені вживаними машинами або сертифікованими автомобілями з пробігом.

Як повідомляє Motor1, окрім Hyundai, нові авто через Amazon Autos пропонують Audi, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Jeep, Kia, Mazda, Ram, Subaru та Volkswagen. Усі 14 брендів також мають на платформі пропозиції вживаних або сертифікованих автомобілів, а ще 21 марка представлена лише в цьому сегменті.

Автомобілі продають дилери

Amazon не продає автомобілі безпосередньо: фактичні угоди укладають дилери, а платформа позиціонує себе як онлайн-майданчик для залучення покупців. Раніше великі дилерські групи користувалися процедурою реєстрації, створеною для невеликих автосалонів, без простого підключення до систем управління взаєминами з клієнтами.

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Деякі дилери витрачали на реєстрацію тиждень. Amazon запровадила окремий процес для дилерських груп і скоротила кількість обов'язкових етапів. За даними компанії, час підключення дилерів скоротився більш ніж на 85%, а кількість тих, хто очікує запуску на платформі, перевищує кількість уже активних продавців.

Розвиток на міських ринках

Директорка підрозділу та глобальна генеральна менеджерка Amazon Фан Цзінь розповіла Automotive News, що зростання платформи значною мірою відбувається на міських ринках, де компанія може формувати щільнішу присутність. За її словами, Amazon також враховує відгуки клієнтів і репутацію дилерів перед підключенням до платформи.

Майданчик дає покупцям змогу порівнювати моделі та переглядати наявні автомобілі до візиту до дилерського центру. Водночас доступність машин, умови фінансування, оцінка автомобіля для обміну та варіанти доставки можуть відрізнятися залежно від дилера.

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