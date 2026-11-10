Amazon представила Ring Rover Cam для патрулювання бізнесу — The Verge

Amazon представила Ring Rover Cam — мобільну камеру безпеки на колесах для підприємств, яким потрібно патрулювати великі приміщення без встановлення стаціонарних камер. Пристрій став частиною нового бренду Ring Robotics, орієнтованого на активніші засоби безпеки, а не лише на моніторинг.

Патрулювання та перевірка тривог

Робот рухається на двох великих колесах, що дають змогу долати невеликі перешкоди та нерівності. Його можна вручну відправити до конкретної кімнати або точки на заздалегідь запрограмованому маршруті патрулювання. Rover Cam також може самостійно вирушати туди, де спрацювала тривога іншого пристрою Ring.

Під час руху камера безперервно транслює та записує відео, а після прибуття робот виконує 360-градусне сканування приміщення. Як повідомляє The Verge, модель створена на основі домашнього робота Astro, який Amazon уперше представила у 2021 році.

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4K-камера та автономність

Rover Cam отримала висувну перископічну камеру з роздільною здатністю 4K. Під час програмування маршруту можна встановити висоту, на яку камера підніматиметься або опускатиметься, щоб оглядати простір над прилавками, стелажами й іншими перешкодами.

Замість тримача для напоїв, який був у Astro, робот має стаціонарну вежу із сиреною та миготливим червоним світлом. Вона також проєктує синє світлове кільце на стелю, щоб пристрій було легше знайти у великому приміщенні, зокрема на складі. Екран показує службові повідомлення, зокрема про запис відео; мікрофон і динаміки використовують для двостороннього зв’язку.

За оцінкою Amazon, заряду батареї вистачатиме приблизно на 30 хвилин роботи та патрулювання площі близько 5 тисяч квадратних футів. Робот працює лише на одному поверсі: для багаторівневих об’єктів знадобиться кілька пристроїв або поєднання з Ring Drone Cam. Ring Rover Cam уже доступна для попереднього замовлення за $999,99, а постачання мають розпочатися 16 грудня.

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