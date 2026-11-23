Amazon заявила, що придбає технологію ШІ-стартапу Decart і залучить до роботи його засновників та інших співробітників, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters. До Amazon перейдуть засновники Decart, зокрема генеральний директор Дін Лейтерсдорф, а також команда дослідників та інженерів.

Умови угоди

Amazon не розкрила фінансових умов домовленості. Обидві компанії також не надали Reuters коментарів щодо вартості угоди. Водночас Bloomberg із посиланням на обізнану з питанням людину повідомив, що її вартість становитиме близько 7,5 млрд доларів.

Завершення угоди залежить від стандартних умов закриття, зокрема отримання регуляторних дозволів. За даними PitchBook, остання оцінка Decart становила майже 4 млрд доларів. Названа Bloomberg сума перевищує цю оцінку.

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Технологія Decart

Decart заснували у 2023 році. Її програмний рушій Decart Optimization Stack допомагає компаніям швидше запускати ШІ-системи та простіше перемикатися між чипами різних виробників, зокрема Nvidia, Amazon і Google.

Amazon повідомила, що співпрацює з Decart із 2025 року для забезпечення високої продуктивності своїх чипів Trainium. Компанія планує використати технологію стартапу для оптимізації інференсу та власних чипів, щоб клієнти могли швидше й дешевше навчати та запускати ШІ-моделі.

У травні Decart залучила 300 млн доларів у раунді фінансування, який очолила Radical Ventures; новим інвестором тоді стала Nvidia. Bloomberg у вересні також повідомляв, що Anthropic розглядала можливість придбання Decart, але відмовилася від угоди після перевірки.

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