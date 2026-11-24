У Куру, Французька Гвіана, європейська ракета Ariane 6 вивела на орбіту 36 супутників широкосмугової мережі Amazon Leo. Після цього угруповання Amazon налічує 432 апарати. Після невдалого польоту ракети Vulcan 15 листопада, під час якого було втрачено 40 супутників Amazon Leo, компанія прискорює кілька запусків на Falcon 9 компанії SpaceX, повідомляє Ars Technica.

Наступний запуск — у грудні

Наступний запуск супутників Amazon Leo на ракеті Falcon 9 заплановано на грудень замість раніше наміченого терміну наступного року. Після нього SpaceX має провести ще кілька запусків супутників Amazon у стислі строки.

Основний постачальник пускових послуг Amazon, United Launch Alliance, призупинив польоти Vulcan на кілька місяців після збою під час місії 15 листопада. П'ять років тому Amazon уклала угоди на 108 запусків ракет середнього та важкого класу для розгортання початкового угруповання з 3232 супутників на низькій навколоземній орбіті. Станом на вівторок Amazon і її партнери виконали 17 таких місій, одна з яких завершилася невдачею.

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Запуски у кількох операторів

Amazon почала бронювати запуски Falcon 9 у 2023 році. Торік ракета успішно вивела три партії супутників Amazon — по 24 апарати за місію. Згодом компанія зарезервувала ще 10 польотів Falcon 9 через затримки в програмах інших постачальників, зокрема ULA та Blue Origin.

Arianespace цього року здійснила чотири успішні запуски Ariane 6 із супутниками Amazon, а у вересні Amazon забронювала ще шість польотів цієї ракети. Водночас європейські підприємства розраховані на виробництво ракет для дев'яти або десяти запусків Ariane 6 на рік. Ракета New Glenn компанії Blue Origin не літає з травня після вибуху на стартовому майданчику у Флориді; її польоти можуть відновитися на початку наступного року після реконструкції майданчика.

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