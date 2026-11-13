Amazon розглядає збір даних про всі товари у світі — Jerusalem Post

Amazon розглядає ініціативу World Product Graph, яка передбачає збір даних про практично всі товари, що продаються у світі, зокрема про позиції поза асортиментом компанії. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на внутрішній документ Amazon, з яким ознайомилося Reuters, і на обізнаних із ситуацією людей. Reuters не зміг встановити, чи буде проєкт реалізовано та коли саме; у документі вказано орієнтовну дату релізу — 1 жовтня 2027 року.

В Amazon заявили, що чернетки та застарілі документи можуть не відображати поточні плани компанії. Там додали, що постійно працюють над технологіями, покликаними зробити каталог товарів повнішим, точнішим і кориснішим для покупців.

Дані від брендів і сайтів ритейлерів

Згідно з документом, World Product Graph має спиратися на інформацію про те, як бренди структурують товари на власних сайтах. Частина виробників і продавців може постійно передавати Amazon дані про продукцію, а компанія також може самостійно збирати інформацію із сайтів інших ритейлерів. Reuters не зміг з'ясувати, яким буде механізм такого збору та чи потребуватиме він дозволу власників сайтів у кожному випадку.

У документі сказано, що Coca-Cola та Bayer уже долучилися до передавання товарних даних. Також Amazon провела зустріч на рівні керівництва з Procter & Gamble щодо випробування проєкту. Компанії не відповіли на запити Reuters про коментарі.

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Пошук товарів і ШІ-агенти

Повніша база даних могла б допомогти покупцям визначати найновішу модель або варіант кольору товару, а також отримувати рекомендації з урахуванням історії покупок та інших даних, випливає з документа. У разі повної реалізації проєкт також міг би посилити конкуренцію Amazon із Google у товарному пошуку та з Walmart в електронній комерції.

Внутрішній документ також вказує на проблеми ШІ-пошуку Rufus, який Amazon у травні почала називати Alexa for Shopping: частина його відповідей, за оцінкою в документі, може бути неточною або неповною. У документі зазначено, що користувачі здійснюють через Rufus близько 83 млн пошуків щотижня, а підтримка сервісу є дорогою. Amazon заявила Reuters, що ці показники суттєво застаріли, а її власні дані свідчать про приблизно 97-відсоткову точність Alexa for Shopping у світі.

За даними джерела, проєкт також міг би допомогти Amazon протидіяти поширенню ШІ-агентів, здатних самостійно шукати та купувати товари для користувачів. Генеральний директор Amazon Енді Джессі заявив, що Alexa for Shopping за останній рік використовували понад 400 млн людей.

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