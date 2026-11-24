Amazon заявила, що ШІ-агенти виявили уразливість нульового дня у програмі з відкритим кодом для медичної візуалізації, яка працювала на сервері університету у Східній Азії. За даними Ars Technica, приблизно за 11 хвилин агенти перейшли від аналізу API застосунку до можливості довільно записувати файли на сервері.

Агенти працювали через Cairn — відкритий фреймворк для автономного тестування на проникнення. За оцінкою Amazon, оператори надали їм список IP-адрес і завдання отримати доступ до командної оболонки сервера. Запити надсилали спрощеною китайською мовою, а модель налаштували на китайський стандартний час.

Вразливість у медичному застосунку

Агенти визначили фреймворк застосунку, проаналізували його API та виявили кінцеву точку для завантаження файлів із параметром назви файлу. Перевірка показала, що цей параметр був уразливим до обходу каталогів, що дозволяло записувати файли в довільні місця на сервері.

В іншому сеансі агенти використали ту саму проблему, щоб розмістити у системі Python-код для зворотного з’єднання. Після запуску нового процесу Python через API для навчання вони встановили зворотну оболонку з правами root, тобто отримали повний контроль над системою.

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Оцінка Amazon і попередні атаки

На момент виявлення, за даними Amazon, уразливість не мала виправлення, повідомлення про безпеку чи згадок у базах даних уразливостей. Amazon Threat Intelligence з високою впевненістю оцінила її як уразливість нульового дня.

Не всі спроби агентів були результативними. Понад 16 годин вони намагалися атакувати сервер Redis, зокрема через механізми реплікації, обхід пісочниці сценаріїв та ін’єкцію Log4Shell, але не досягли успіху. В іншій операції агенти понад шість годин атакували університетський GPU-сервер: зібрали 80 справжніх імен користувачів і перевірили їх у 30 тисячах комбінацій облікових даних, однак доступу також не отримали.

Раніше Palo Alto Networks повідомляла, що Cairn застосували у 25 автономних операціях проти щонайменше 19 організацій із напівпровідникового, оборонного секторів і громадянського суспільства. За даними компанії, щонайменше 10 організацій були скомпрометовані: агенти отримували облікові дані, вивантажували персональні дані, створювали постійні облікові записи адміністраторів і змінювали документ для голосування щодо галузевих стандартів.

Amazon зазначила, що такі інструменти скорочують час, доступний захисникам для реагування, оскільки автоматизована система може виявити й використати уразливість швидше, ніж фахівці центру кібербезпеки вручну опрацюють сповіщення.

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