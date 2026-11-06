Amazon запускає у США текстові покупки через Alexa — Channel NewsAsia

Amazon у США почала поетапно запускати функцію текстових покупок через ШІ-помічника Alexa for Shopping. Спершу вона буде доступна невеликій групі запрошених користувачів, а ширше впровадження компанія планує протягом найближчих тижнів.

Пошук товарів у текстовому чаті

За даними Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, користувачі зможуть через текстові повідомлення шукати та порівнювати товари. Функція також дасть змогу відстежувати пропозиції та зниження цін. Amazon заявила, що Alexa for Shopping зможе оформлювати покупки від імені користувача.

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Спори навколо ШІ-агентів

Запуск відбувається після того, як Amazon заблокувала доступ до свого маркетплейсу для ШІ-агента для покупок Muse від Meta. Компанія заявила, що інструмент, імовірно, отримував доступ до її онлайн-магазину без дозволу та зберігав облікові дані клієнтів.

Також у березні Amazon домоглася судової заборони для агента Comet від Perplexity. У серпні апеляційний суд США скасував це рішення, а розгляд справи триває.

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