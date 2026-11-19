Amazon запустила в сервісі AWS Marketplace набір ШІ-агентів для пошуку, оцінювання та придбання програмного забезпечення й послуг для бізнесу. Компанії можуть встановлювати для агентів бюджет, визначати дозволені категорії продуктів і правила, за якими окремі покупки передаватимуть на погодження людині, повідомляє Fortune.

Пошук, перевірка і купівля

Оновлення AWS Marketplace охоплює різні етапи закупівлі: від пошуку продуктів і перевірки умов контрактів до оцінювання безпеки постачальника, оформлення покупки та налаштування підтримуваного програмного забезпечення. За словами віцепрезидента AWS Marketplace і партнерських сервісів Метта Янчишина, покупці дедалі частіше не шукають продукти за ключовими словами, а описують завдання, яке хочуть виконати, та потрібні функції програмного забезпечення.

ШІ-агент може перетворити короткий запит на перелік вимог і запропонувати поєднання програм та послуг для проєкту. Після вибору продукту користувачі також можуть запитати в асистента під час оформлення замовлення про ціну, умови ліцензії та потребу в замовленні на закупівлю.

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Межі автономності визначає покупець

Як приклад Янчишин навів розробку корпоративного сайту, для якого агент може підібрати зовнішній сервіс авторизації, наприклад Okta. За його словами, агент може розпочати безкоштовне тестування або оплатити місяць користування за моделлю оплати за фактом використання, щоб створити робочий прототип.

AWS також додає до Marketplace категорію даних, оскільки ШІ-агенти дедалі частіше використовують їх у роботі. Наприклад, агент, який оцінює потенційну інвестицію в стартап, може отримати з Crunchbase дані про фінансування.

Агенти можуть самостійно здійснювати покупки лише в межах категорій і правил, визначених компанією. Вони також можуть аналізувати документи постачальника, зокрема звіти SOC 2, у яких незалежний аудитор оцінює засоби контролю безпеки компанії, та наводити конкретні фрагменти документів на підтвердження висновків. Віцепрезидент Vanta Білл Фіцджеральд очікує, що агенти автономно оброблятимуть невеликі масові закупівлі, тоді як у великих угодах людина й надалі братиме участь у погодженні.

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