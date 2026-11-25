Amazon оголосила про запуск сервісу Amazon Autos у Великій Британії на початку 2027 року. Це буде перше розширення онлайн-майданчика для купівлі автомобілів за межі США, повідомляє Channel NewsAsia.

Автомобілі Hyundai та Vertu Motors

Одним із перших партнерів платформи стане Hyundai. Компанія пропонуватиме нові та вживані електромобілі, гібридні й бензинові автомобілі, зокрема моделі IONIQ 3, IONIQ 5, KONA та i20.

На старті на Amazon Autos також будуть представлені вживані автомобілі дилерської групи Vertu Motors. Amazon заявила, що протягом найближчих місяців оголосить про нові бренди та дилерів, які долучаться до сервісу.

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Оформлення через дилерів

Покупці зможуть переглядати автомобілі на Amazon.co.uk, бачити ціни наперед, резервувати машину, отримувати орієнтовну оцінку свого наявного авто та вивчати варіанти фінансування. Водночас саму угоду купівлі завершуватимуть у дилерському центрі.

Ціни на автомобілі встановлюватимуть дилери. Amazon Autos запустили у США в грудні 2024 року, і відтоді сервіс поширився більш ніж на 150 міст, повідомила компанія.

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