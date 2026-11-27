Американський фігурист Ілля Малінін на турнірі NHK Trophy у Токіо, Японія, встановив світовий рекорд у короткій програмі. Триразовий чемпіон світу набрав 114,81 бала, перевершивши результат співвітчизника Нейтана Чена — 113,97 бала, встановлений на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні.

Новий рекорд у Токіо

Рекордний виступ Малінін показав 27 листопада. Як повідомляє Channel NewsAsia, попередній особистий рекорд 21-річного спортсмена в короткій програмі становив 111,29 бала.

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Робота над артистизмом

У міжсезоння Малінін приділяв значну увагу презентації програми, ковзанярським навичкам і музичній інтерпретації. Видання зазначає, що його виступ на NHK Trophy продемонстрував мистецький прогрес, над яким фігурист працював останніми місяцями. Цю роботу він поєднував зі своєю технічною майстерністю.

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