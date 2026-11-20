У США юридична фірма Kirkland & Ellis заявила, що після укладення угоди з Білим домом адміністрація президента Дональда Трампа просила її виконувати безоплатну юридичну роботу для його особистих проєктів. Ішлося, зокрема, про запропоновану тріумфальну арку у Вашингтоні та перейменування Центру Кеннеді, повідомляє UPI.

Безоплатна робота для адміністрації

У листі до сенаторів-демократів Річарда Блументаля й Адама Шиффа, а також члена Палати представників Джеймі Раскіна фірма зазначила, що після угоди у квітні 2025 року виконала понад 6400 годин безоплатної роботи з питань адміністрації. Її вартість Kirkland & Ellis оцінила майже у 11,8 млн доларів.

За даними фірми, вона працювала для Міністерства торгівлі, Міністерства оборони, Поштової служби США та Міжнародної корпорації фінансування розвитку США. Лист підписала зовнішня юридична радниця Kirkland & Ellis Бет Вілкінсон.

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Відмова від окремих запитів

Kirkland & Ellis повідомила, що відхилила запити адміністрації на безоплатне представництво третіх осіб. Серед них були ветеранська група, яка підтримує будівництво арки, а також науковці у судовому спорі щодо позиції адміністрації стосовно зміни клімату.

Після повернення Трампа до Білого дому його адміністрація видала укази, спрямовані проти понад шести великих юридичних фірм. Серед застосованих заходів були призупинення допусків до секретної інформації, відкликання федеральних контрактів та, в окремих випадках, обмеження доступу до федеральних будівель.

Частина фірм оскаржувала ці дії, заявляючи, що президент використовував свої повноваження проти політичних опонентів. Інші, зокрема Kirkland & Ellis, уклали угоди, які передбачали сукупно майже 1 млрд доларів зобов’язань щодо безоплатної юридичної допомоги.

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