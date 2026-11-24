Як повідомляє Channel NewsAsia, американська компанія Dell Technologies 24 листопада утретє цього року підвищила річні прогнози виторгу та прибутку. Після рекордного кварталу компанія очікує, що у 2027 фінансовому році її виторг сягне $202 млрд — проти попередньої цілі у $192 млрд. Це також вище за середній прогноз аналітиків у $194,48 млрд, складений LSEG.

Нові прогнози Dell

Dell підвищила прогноз річного виторгу від серверів, оптимізованих для штучного інтелекту, з $74 млрд до $78 млрд. Прогноз скоригованого прибутку на акцію зріс із $25,50 до $29,68. Компанія також спрогнозувала виторг і прибуток у четвертому кварталі вище за оцінки аналітиків.

Операційний директор Dell Джефф Кларк заявив, що більшу частину прибутку та зростання компанії забезпечує підрозділ Infrastructure Solutions Group, до якого входять серверний бізнес і системи зберігання даних. За його словами, понад 7 500 клієнтів розгортають Dell AI Factories — комплекси, що поєднують сервери, сховища даних, мережеве обладнання та програмне забезпечення для створення й роботи моделей ШІ.

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Рекордні замовлення на сервери

За підсумками третього кварталу, що завершився 30 жовтня, портфель замовлень Dell на ШІ-сервери досяг рекордних $132,3 млрд. Протягом цього тримісячного періоду компанія отримала нові замовлення на $60,2 млрд.

Квартальний виторг Dell становив рекордні $54,94 млрд, перевищивши середню оцінку аналітиків у $49,32 млрд. Скоригований прибуток на акцію сягнув $9,45 за очікуваних $6,59. Виторг Infrastructure Solutions Group майже потроївся — до $41,97 млрд. Водночас виторг підрозділу персональних комп’ютерів зріс приблизно на 3%, до $12,89 млрд, після 20-відсоткового зростання попереднього кварталу.

Рада директорів Dell також схвалила додатковий дозвіл на викуп власних акцій на $25 млрд.

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