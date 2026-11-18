Американська компанія Textron уклала остаточну угоду про продаж свого промислового сегмента за 1,2 млрд доларів афілійованій структурі Kingswood Capital Management. Після завершення операції компанія планує зосередитися виключно на аерокосмічному та оборонному напрямах, повідомляє AeroTime.

Закриття угоди очікують у 2027 році

До активів, які продадуть, належать Kautex і Textron Specialized Vehicles, а також Pentatonic, E-Z-GO, PACE Technologies, TUG Technologies, Douglas Equipment, Premier, Safeaero, Ransomes, Jacobsen і Cushman. Завершення транзакції очікують у першій половині 2027 року за умови отримання необхідних регуляторних дозволів.

У квітні 2026 року Textron оголосила про намір відокремити промисловий сегмент, щоб зосередитися на ключових напрямах Textron Aviation, Bell і Textron Systems.

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Компанію перейменують на New Textron

Після закриття угоди компанія матиме назву New Textron. До її складу увійдуть бренди Cessna і Beechcraft, військові та комерційні гвинтокрили під брендом Bell, а також аерокосмічні й оборонні продукти та послуги Textron Systems.

Генеральна директорка Textron Ліза Атертон заявила, що продаж Industrial дасть змогу посилити стратегічний фокус на розвитку основних аерокосмічних і оборонних напрямів та повертати капітал акціонерам. За даними компанії, New Textron очікує понад 12 млрд доларів виручки у 2026 році та має портфель замовлень на 19 млрд доларів.

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