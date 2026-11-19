Американська ШІ-компанія Anthropic виходить на біржу — Der Spiegel
Американська ШІ-компанія Anthropic виходить на біржу та розраховує на клієнтів у європейській промисловості. Водночас європейська промисловість сумнівається в користі високопродуктивного штучного інтелекту. Про це повідомляє Der Spiegel.
Інтерес інвесторів
Видання зазначає, що вихід Anthropic на біржу викликав значний інтерес інвесторів. Компанія робить ставку на замовників у промисловому секторі Європи.
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Сумніви промисловості
За описом Der Spiegel, у європейській промисловості ставлять під сумнів користь надпотужного ШІ. Матеріал присвячено ризикованій ставці компанії на високопродуктивні технології штучного інтелекту.
Стаття вийшла 19 листопада 2026 року в 48-му номері Der Spiegel. Її підготували Simon Book, Alexander Demling, Angela Gruber, Martin Hesse, Marcel Rosenbach і Kathrin Werner. На ілюстрації до публікації зображено стенд Anthropic у Сан-Франциско; фото зробив Carlos Barria для Reuters.