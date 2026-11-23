Американське онкологічне товариство (ACS) оновило рекомендації щодо скринінгу раку простати у США. Чоловікам із підвищеним ризиком радять щороку проходити аналіз крові на простат-специфічний антиген (PSA) у віці від 45 до 69 років, а чоловікам із середнім ризиком — здавати цей тест раз на два роки у віці від 50 до 69 років.

Як повідомляє ScienceAlert, це перше оновлення рекомендацій ACS із 2010 року. Раніше товариство безпосередньо не рекомендувало регулярний скринінг, натомість радило чоловікам ухвалювати поінформоване рішення разом із лікарем.

Кому радять щорічне тестування

До групи підвищеного ризику ACS відносить темношкірих чоловіків, а також нечорношкірих чоловіків із вираженим сімейним анамнезом раку простати. Для них передбачено щорічне PSA-тестування з 45 років.

У віці від 70 до 74 років потенційні користь і ризики скринінгу слід ретельно зважувати. Після 75 років скринінг не рекомендують, оскільки ризики лікування можуть переважати ймовірну користь у разі раку простати, який часто розвивається повільно.

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Роль PSA-тесту

PSA-тест визначає рівень білка, який виробляє передміхурова залоза. Підвищений показник не завжди означає рак, адже його можуть спричиняти інші нешкідливі стани. Водночас за останнє десятиліття поліпшилися подальші методи обстеження, зокрема МРТ, що дає змогу точніше застосовувати рівень PSA як ранній індикатор.

Старший автор звіту, епідеміолог раку Роберт Сміт, заявив, що нині є сильніші докази користі PSA-тестування для раннього виявлення захворювання. ACS також залучило три зовнішні групи для комп’ютерного моделювання оптимального віку та частоти скринінгу з урахуванням кількості біопсій, надмірної діагностики та врятованих життів.

За оцінками ACS, у США 2026 року очікують 333 830 діагнозів раку простати та 36 320 смертей від цього захворювання. Організація повідомила, що надалі переглядатиме рекомендації з появою нових наукових даних і даних про пацієнтів.

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