У США Американське онкологічне товариство оновило рекомендації щодо скринінгу раку передміхурової залози. Організація радить регулярно проходити обстеження чоловікам віком від 50 до 69 років із середнім ризиком захворювання, повідомляє The Hill.

Кому радять щорічний скринінг

Темношкірим чоловікам, а також чоловікам із вираженою сімейною історією раку простати товариство рекомендує щорічний скринінг із 45 років. Для чоловіків віком від 70 до 74 років рекомендовано індивідуально ухвалювати рішення щодо продовження обстежень.

Оновлені настанови товариство оприлюднило 12 листопада. У них визначено вікові та ризикові групи, для яких рекомендують регулярне тестування на рак передміхурової залози.

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Аналіз крові на PSA

Виконувачка обов’язків головної директорки з питань пацієнтів Американського онкологічного товариства Шанті Сівендран заявила, що аналіз крові на PSA може допомогти виявити агресивні форми раку та розпочати ефективне лікування. За її словами, знахідки нижчого ризику можна безпечно контролювати за допомогою ретельного активного спостереження.

Тема раку передміхурової залози також привернула політичну увагу в США після того, як колишньому президентові Джо Байдену у травні 2025 року діагностували агресивну форму захворювання з метастазами в кістки. Лікарі повідомляли, що пухлина була гормоночутливою, що дає змогу ефективно контролювати хворобу. Байден завершив лікування у жовтні 2025 року.

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