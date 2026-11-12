Американське онкологічне товариство радить ПСА-тест кожні два роки — STAT News

Американське онкологічне товариство оновило рекомендації щодо скринінгу раку передміхурової залози у США. Воно рекомендує чоловікам віком від 50 до 69 років перевіряти рівень простат-специфічного антигену (ПСА) у крові кожні два роки, повідомляє STAT News.

Групи підвищеного ризику

Автори рекомендацій особливо наголошують на важливості такого тестування для чоловіків із підвищеним ризиком. До цієї групи віднесли чорношкірих чоловіків, а також тих, хто має значущу сімейну історію раку передміхурової залози.

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Експерти сподіваються, що активніше спостереження допоможе зменшити кількість чорношкірих пацієнтів, у яких рак виявляють на пізніх стадіях. У джерелі зазначається, що ця група непропорційно представлена серед смертей від раку передміхурової залози.

Оновлена роль ПСА

Оновлення рекомендацій свідчить про відновлення уваги фахівців до ПСА як біомаркера. Раніше цей показник утратив популярність через недостатню специфічність, однак останні дослідження знову посилили його позиції серед спеціалістів.

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