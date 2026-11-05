Американське видання Salon оголосило про закриття після 31 року роботи — The Guardian

Американське онлайн-видання Salon, відоме матеріалами про політику, мистецтво й культуру, оголосило про закриття після 31 року роботи. Його видавнича модель більше не є сталою в умовах суттєвих змін у незалежній цифровій журналістиці, повідомляє The Guardian.

Причина закриття

У заяві Salon зазначили, що видання було не лише сайтом, а й уявленням про можливості журналістики, яке виникло в часи, коли інтернет ще залишався малоосвоєним простором. У редакції повідомили, що ухвалили рішення після ретельного розгляду та визнали, що ця новина засмутить багатьох читачів.

Про закриття повідомили за кілька тижнів до річниці заснування Salon, яка припадає на 20 листопада. Редакція подякувала журналістам, редакторам, фотографам, продюсерам, дизайнерам, бізнес-командам та іншим співробітникам, які працювали у виданні в різні роки.

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Історія Salon

Salon заснували в Сан-Франциско 1995 року. У 2000-х роках більшість редакційного штату переїхала до Нью-Йорка. Columbia Journalism Review у 2011 році назвав Salon найстарішим інтернет-виданням загальної тематики.

У 1990-х Salon здобув низку відзнак: журнал Time назвав його сайтом року в 1996 році, а BusinessWeek визнав найкращим сайтом у 1997-му. У заяві видання підсумувало, що головними результатами його 31-річної роботи стали журналістика, ідеї, голоси, дискусії та спільнота читачів.

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