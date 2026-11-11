Американські F-35 уперше взяли участь у навчаннях з ВПС Індії — The War Zone

Шість винищувачів п’ятого покоління F-35A ВПС США вперше діяли з індійської авіабази під час багатонаціональних навчань Tarang Shakti 2026 у Джодхпурі, штат Раджастхан. Маневри тривали з 26 вересня до 12 жовтня. Про це повідомляє The War Zone.

Участь іноземних авіацій

До Джодхпура 26 вересня прибули шість F-35A 13-ї винищувальної ескадрильї, що базується в Місаві в Японії, а також понад 200 американських військовослужбовців. Підтримку забезпечував літак-заправник KC-135R з Кадени.

Загалом льотні підрозділи на навчання направили сім іноземних військово-повітряних сил. Франція, Об’єднані Арабські Емірати та США залучили винищувачі. Австралія, Бангладеш, Німеччина та Шрі-Ланка направили транспортні літаки або літаки спеціального призначення.

Індійські Повітряні сили залучили Rafale, Mirage 2000, Jaguar, Tejas, МіГ-29 і Су-30МКІ. За їхніми даними, під час навчань виконали понад 800 вильотів із сукупним нальотом близько 600 годин. У найінтенсивніших епізодах у повітрі одночасно перебували до 80 літаків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Навчання в умовах протидії ППО

Польоти розпочалися 27 вересня з ознайомчих вильотів і базових маневрів ближнього повітряного бою: спочатку один на один, а потім два на один. Із 30 вересня учасники перейшли до фази застосування великих груп авіації в умовах загроз за межами візуальної видимості та протидії систем далекої протиповітряної оборони.

Заступник начальника штабу ВПС Індії маршал авіації Ашутхош Діксіт не розкрив подробиць завдань F-35. Він зазначив, що результат у повітряному бою залежить не лише від покоління літака, а й від підготовки, мережевої взаємодії та озброєння. Індійська сторона також повідомляла про розробку власних засобів виявлення літаків п’ятого покоління та підтримку програми перспективного індійського винищувача AMCA.

Під час завершальних заходів над Джодхпуром пролетіла змішана група літаків: індійський Су-30МКІ очолив стрій, у якому F-35 летів поруч із Tejas, а французький Rafale — з еміратським F-16.

Читай нас у