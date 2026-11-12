Американські F-35B з Японії тимчасово перекинули до Південної Кореї — Korea Herald

Американські малопомітні винищувачі F-35B, дислоковані в Японії, у жовтні тимчасово виконували польоти з авіабази Кунсан у місті Гунсан, Південна Корея. Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на Систему поширення візуальної інформації Міністерства оборони США.

Збіг із навчаннями Keen Sword

Йдеться про літаки зі складу 533-ї винищувально-штурмової ескадрильї морської піхоти США, що входить до 12-ї авіагрупи 1-го авіакрила морської піхоти. Авіабаза Кунсан є спільною базою ВПС Південної Кореї та США: там розміщені 38-ма винищувальна група Південної Кореї та 8-ме винищувальне крило ВПС США.

Розгортання збіглося в часі з американсько-японськими навчаннями Keen Sword, які тривали з 19 до 29 жовтня. У маневрах брали участь приблизно 45 тисяч військовослужбовців Сил самооборони Японії та 12 тисяч американських військових. Навчання проводять раз на два роки для посилення взаємосумісності та бойової готовності військ США і Японії в умовах регіональних безпекових викликів.

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Позиція Сил США в Кореї

533-тя ескадрилья базується на авіабазі Бофорт у Південній Кароліні та у вересні ротаційно прибула на базу Івакуні в Японії. Вона також брала участь у спільних південнокорейсько-американських повітряних навчаннях Freedom Flag, що відбувалися з 26 жовтня до 6 листопада.

Сили США в Кореї заявили, що такі переміщення є звичайною практикою та не пов'язані з одними конкретними навчаннями. У Сеулі водночас існує занепокоєння, що американські військові об'єкти у Південній Кореї потенційно можуть підтримувати операції, пов'язані з Китаєм, зокрема у разі кризи довкола Тайваню. Південнокорейські військові в Keen Sword не брали участі, оскільки Японія не запрошувала їх до навчань.

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