У США американський банк JPMorgan Chase заявив, що ціллю кібератаки стали сторонні компанії, які надають йому послуги. За попередніми результатами розслідування, нападники могли отримати доступ до певних маркетингових даних, які зберігалися у цих постачальників.

Які дані могли бути доступні

Як повідомляє Channel NewsAsia, речник банку сказав, що ці дані могли містити імена та адреси електронної пошти деяких клієнтів банку. За його словами, цей висновок зробили на підставі результатів розслідування, доступних на момент заяви.

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Зв’язок зі збоями

У JPMorgan також заявили, що інцидент не пов’язаний зі збоями в обслуговуванні, яких деякі клієнти зазнали раніше того тижня. Повідомлення банку було оприлюднене у четвер, 19 листопада 2026 року. У матеріалі JPMorgan Chase названо найбільшим кредитором США.

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