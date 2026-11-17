Американський банк Wells Fargo відзвітував про володіння 49,58 млн акцій iShares Bitcoin Trust — біткоїн-фонду компанії BlackRock. Станом на кінець вересня їхня вартість становила $2,35 млрд, повідомляє CoinDesk.

Кількість акцій зросла удвічі

Наприкінці червня Wells Fargo повідомляв про 24,4 млн акцій фонду, оцінених приблизно у $812 млн. Отже, за квартал кількість задекларованих акцій зросла на 103%, а їхня доларова вартість майже потроїлася.

Різниця між темпами приросту кількості акцій та їхньої вартості пов’язана не лише з купівлями, а й зі зростанням ціни біткоїна. За даними BlackRock, з 30 червня до 30 вересня біткоїн подорожчав приблизно на 42%.

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Експозиція приблизно до 28 тисяч біткоїнів

З огляду на квартальний звіт BlackRock, у якому зазначено 801 033 BTC у фонді за 1,415 млрд випущених акцій, пакет Wells Fargo відповідав непрямій експозиції приблизно до 28 070 біткоїнів.

Водночас ці дані не означають, що весь пакет належить самому банку. Звітність охоплює цінні папери, задекларовані Wells Fargo та пов’язаними з ним інвестиційними менеджерами, зокрема активи, якими вони управляють для клієнтів. Документ не розкриває кінцевих власників усіх акцій.

За зведеними даними звітів 13F, Wells Fargo був найбільшим задекларованим власником акцій фонду серед інвестиційних менеджерів, випереджаючи Millennium Management, Jane Street і Morgan Stanley. Оприлюднені дані відображають стан на 30 вересня та не показують, чи змінювалися позиції після цього.

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