Американський фігурист Ілля Малінін здобув перемогу на турнірі NHK Trophy у Токіо. У довільній програмі триразовий чемпіон світу припустився помилки на першому стрибку, однак зберіг лідерство та завершив змагання із сумою 305,31 бала.

Чотири стрибки у чотири оберти

Як повідомляє Channel NewsAsia, 21-річний Малінін виконав чотири стрибки у чотири оберти та отримав за довільну програму 190,50 бала. Водночас на початку виступу він знизив складність запланованого стрибка у чотири оберти до подвійного.

Напередодні, у короткій програмі, Малінін перевершив світовий рекорд, який належав Нейтану Чену. У довільній програмі його виступ був менш упевненим, ніж за 24 години до цього, але запасу балів вистачило для перемоги.

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Зміни в боротьбі за медалі

Француз Кевін Еймоз, який після короткої програми був третім, піднявся на другу позицію та виборов срібло з результатом 270,49 бала. Бронзову медаль здобув швейцарець Лукас Брітшгі — 266,02 бала.

Японець Шун Сато, який посідав друге місце перед довільною програмою, допустив низку помилок і в підсумку опустився на восьму позицію перед домашніми трибунами.

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