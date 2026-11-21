Американський стартап GG Technologies подав позов проти Apple до Високого суду Бомбея в Індії, вимагаючи 15 млрд рупій компенсації — близько $161,86 млн. Компанія стверджує, що функція NameDrop на iPhone порушує її індійський патент на обмін контактними даними між пристроями, розташованими поруч.

Вимоги до Apple

Як повідомляє TechCrunch, GG Technologies також просить суд заборонити використання NameDrop в Індії. Стартап закликав обмежити продаж та імпорт iPhone й Apple Watch із попередньо встановленою функцією NameDrop.

Позов подали у жовтні після того, як досудова медіація, розпочата у квітні, завершилася безрезультатно у вересні. Така медіація зазвичай є обов’язковою перед поданням комерційних позовів в Індії. Справу ще не призначили до розгляду.

Патент і функція NameDrop

У позові обсягом 781 сторінка GG Technologies заявляє, що NameDrop порушує її патент на технологію, яка дає змогу телефонам обмінюватися контактами з пристроями поблизу без ручного сполучення. Компанія розробила застосунок StayTouch для обміну контактними даними через наближення телефонів; він доступний для iOS та Android.

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StayTouch запустили у 2019 році — тоді ж компанія вперше подала заявку на патентний захист технології у США. Заявку на патент в Індії подали у 2021 році, а патент отримали у липні 2024 року.

Паралельна справа у США

Apple представила NameDrop у складі iOS 17 у червні 2023 року, а пізніше того року функція стала доступною на iPhone. У жовтні через watchOS 10.1 її підтримку додали для сумісних Apple Watch.

GG Technologies також подала позов проти Apple у США в квітні щодо пов’язаних тверджень про порушення патенту. У серпні Комісія з міжнародної торгівлі США розпочала розслідування за скаргою стартапу. Компанія домагається рішення, яке могло б заблокувати імпорт до США пристроїв Apple, які, за її твердженням, порушують патент, а також обмежити їхній продаж. Apple не відповіла на запит про коментар.

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