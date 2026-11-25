Американський страховик Allstate із понеділка зазнає технічного збою, через який клієнти по всій країні не можуть увійти до облікових записів, переглянути дані полісів, подати заяву про страхове відшкодування або оплатити рахунки. Проблема зачепила сайт компанії та її мобільний застосунок.

Сервіси залишаються недоступними

Як повідомляє TechCrunch, на сайті Allstate користувачам, які намагаються авторизуватися, показують повідомлення про недоступність сервісів. Компанія зазначає, що працює над якнайшвидшим відновленням доступу.

За даними сервісу Downdetector, користувачі почали повідомляти про несправність у понеділок вранці. Allstate станом на час публікації не оприлюднила офіційної заяви про причини інциденту та строки його усунення. Місцеві страхові агенти тим часом отримують дзвінки й електронні листи від клієнтів, які не можуть скористатися онлайн-послугами компанії.

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У соцмережі X Allstate, імовірно, використовує автоматизовані відповіді на скарги клієнтів і просить їх надіслати компанії приватне повідомлення з додатковою інформацією.

Збій напередодні свят

Перебої сталися напередодні Дня подяки у США — одного з найбільших періодів подорожей у країні. Через недоступність застосунку клієнти Allstate можуть не мати змоги звернутися до автостраховика для подання заяв або отримання допомоги на дорозі через цифровий сервіс.

Раніше цього місяця з'являлися повідомлення, що Allstate нібито розглядає скорочення до 10% персоналу в межах курсу на підвищення ефективності за допомогою штучного інтелекту. Компанія не підтверджувала цю інформацію, що ґрунтувалася на даних неназваних джерел.

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