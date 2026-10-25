Американського морпіха обвинувачено у вбивстві на Окінаві — The Japan Times

Прокуратура префектури Окінава в Японії 25 жовтня висунула 20-річному американському морпіху Девіну Джейкобу Балларду обвинувачення у вбивстві та пограбуванні 39-річної жінки в місті Наха. Про це повідомляє The Japan Times.

Обставини обвинувачення

Згідно з обвинувальним актом та іншими джерелами видання, Баллард нібито задушив жінку телефонним шнуром у готельному номері. За версією слідства, це сталося 3 жовтня приблизно між 02:10 та 04:15. Йому також закидають заволодіння рюкзаком, у якому були гаманець та інші речі потерпілої.

Представники окружної прокуратури Нахи не повідомили, чи визнав Баллард висунуті обвинувачення. Він служить на авіабазі Корпусу морської піхоти США Футемма у місті Гінован.

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Дані слідства

За даними джерел, жінка заселилася до готелю разом із чоловіком приблизно о 02:10, але не залишила номер до часу виселення. Близько 04:15 працівник готелю зайшов до кімнати й виявив її тіло.

Камери спостереження зафіксували чоловіка з рюкзаком, який мав риси, схожі на Балларда, зокрема татуювання на обох руках. Рюкзак згодом знайшли біля готелю. Того ж дня близько 11:30 поліція префектури Окінава затримала Балларда на вулиці в місті Окінава за підозрою у вбивстві та пограбуванні.

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