Амілоїдні волокна допомогли доставити РНК до ембріонів мишей — ScienceAlert

Дослідники з Інституту Цукермана Колумбійського університету з’ясували, що дрібні амілоїдні білкові волокна в насінній рідині здатні зв’язувати РНК, проникати у сперматозоїди та сприяти доставленню цього вантажу до ембріонів мишей після запліднення. Результати роботи, опублікованої в журналі Molecular Cell, описує ScienceAlert.

РНК допомагає створювати власний носій

Науковці вивчали фрагмент ферменту простатичної кислої фосфатази, або PAP, який виробляє передміхурова залоза. Цей фрагмент має позитивний електричний заряд, тоді як РНК — негативний. Під час лабораторного змішування молекули зв’язувалися, утворювали невеликі краплі, а згодом — волокна з амілоїдною структурою, що містили РНК.

Без РНК фрагменти PAP залишалися у розчині. Додавання РНК сприяло їх об’єднанню та прискорювало формування волокон. У зразках людської насінної рідини команда також виявила малі РНК у фракції, що містила амілоїдні волокна. Значна частина ідентифікованих послідовностей була фрагментами транспортної РНК, яка зазвичай бере участь у синтезі білків.

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Волокна виявили всередині сперматозоїдів

Щоб перевірити, чи можуть волокна потрапляти до сперматозоїдів, дослідники прикріпили до створених у лабораторії волокон крихітні золоті частинки. Для детальної візуалізації вони використали сперму биків, оскільки її клітини відносно великі. Кріоелектронна томографія виявила мічені волокна всередині сперматозоїдів. Додаткові досліди показали, що такі волокна можуть поглинати також людські та мишачі сперматозоїди.

Під час лабораторного запліднення мишачі сперматозоїди попередньо обробляли волокнами, утвореними з фрагментів людського PAP. Ці білкові фрагменти згодом виявили у двоклітинних ембріонах мишей. Для відстеження РНК вчені використали мічені важчими ізотопами вуглецю й азоту молекули: за наявності волокон до ембріонів потрапляло більше такої РНК.

Коли волокна завантажили РНК з інструкціями для синтезу зеленого флуоресцентного білка, ембріони містили щонайменше вдесятеро більше цього білка, ніж ембріони, отримані зі сперматозоїдів, які отримали таку саму РНК без волокон. Водночас дослідники наголосили, що ще не встановили, чи впливають природні волокна та їхній звичайний РНК-вантаж на розвиток ембріона. Експерименти не проводили на людських ембріонах або в умовах природного зачаття.

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