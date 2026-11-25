Amnesty International закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати можливе вчинення геноциду ізраїльськими посадовцями в секторі Гази, Палестина, з жовтня 2023 року. Правозахисна організація заявила, що дії Ізраїлю, за її оцінкою, перешкоджали доступу до лікування безпліддя та сприяли ускладненням вагітності. Про це повідомляє France 24.

Висновки правозахисників

У звіті, оприлюдненому в Міжнародний день ліквідації насильства щодо жінок, Amnesty описала наслідки війни для фізичного, психічного та репродуктивного здоров’я жінок у Газі. Генеральна секретарка організації Аньєс Калламар заявила, що від жовтня 2023 року до жовтня 2026-го дії Ізраїлю обмежували доступ до лікування безпліддя та сприяли ускладненням вагітності, зокрема викидням і мертвонародженням.

Amnesty висловила серйозне занепокоєння, що такі наслідки могли бути умисними, але зазначила, що не може стверджувати це категорично. Організація просить МКС включити до розслідування гендерно зумовлені злочини та шкоду репродуктивному здоров’ю. За Конвенцією ООН про запобігання злочину геноциду, заходи, спрямовані на запобігання народженню дітей у певній групі, можуть становити акт геноциду, якщо їх здійснюють із наміром повністю або частково знищити цю групу.

Звіт ґрунтується, зокрема, на 228 інтерв’ю. Двоє парамедиків розповіли про два випадки на початку 2026 року, коли за кількасот метрів від так званої Жовтої лінії в обох випадках під обстріл потрапили жінка перед пологами та автомобіль швидкої допомоги, який прибув по неї. Amnesty також пов’язала нестачу обладнання, анестетиків і ліків з ізраїльськими обмеженнями гуманітарної допомоги, які, за її оцінкою, сприяли зростанню материнської та неонатальної смертності.

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Стан медичної допомоги та відповідь Ізраїлю

За даними міністерства охорони здоров’я Гази, кількість живонароджень у першій половині 2025 року була приблизно на 41% меншою, ніж у 2022-му. ООН також зафіксувала зниження кількості пологів у першому півріччі 2026 року порівняно з таким самим періодом попереднього року. До війни в Газі працювали щонайменше дев’ять клінік, що надавали послуги екстракорпорального запліднення, однак зараз жодна з них не проводить таке лікування. Amnesty заявила, що були знищені тисячі заморожених ембріонів, сперматозоїдів і яйцеклітин.

Ізраїльський орган COGAT, що відповідає за цивільні справи на палестинських територіях, відкинув висновки Amnesty, назвавши їх повторенням неправдивих наративів ХАМАС. У COGAT заявили, що після початку укладеного за посередництва США припинення вогню в жовтні 2025 року до Гази доправили понад 27 тисяч тонн медичного обладнання та ліків, а також що там працювали 35 лікарень, включно із закладами жіночого здоров’я та репродуктивної медицини.

Amnesty також повідомила, що виявила докази використання лікарень палестинськими збройними угрупованнями для утримання заручників або катувань палестинців. Водночас організація заявила, що не знайшла доказів на підтримку ізраїльських тверджень про використання лікарень як командних центрів ХАМАС.

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