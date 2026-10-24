Amnesty заявила про тортури цивільних бійцями RSF у Судані — The Rio Times

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що бійці суданських Сил швидкої підтримки вчиняють незаконні затримання, тортури, примусову працю та вбивства цивільних в Ель-Фашері — столиці штату Північний Дарфур у Судані. Про висновки організації повідомляє The Rio Times.

За даними Amnesty, Сили швидкої підтримки, або RSF, захопили Ель-Фашер 26 жовтня 2025 року після тривалої облоги. Воєнізоване формування воює проти регулярної армії Судану в конфлікті, який почався у квітні 2023 року.

Свідчення жителів і гуманітарних працівників

Amnesty International опитала 25 людей: 19 жителів Ель-Фашера та шістьох гуманітарних працівників. Сімнадцять із 19 опитаних жителів повідомили, що їх затримували бійці RSF. Свідки розповіли про незаконні вбивства, тортури та примусову працю.

Організація також заявила, що представники етнічних спільнот загава і масаліт частіше зазнавали затримань та жорстокого поводження. Генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар зазначила, що в Ель-Фашері панує атмосфера страху.

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Гуманітарні організації, на які посилається Amnesty, оцінюють кількість людей, що залишаються в місті, менш ніж у 70 тисяч. До війни населення Ель-Фашера перевищувало мільйон осіб.

Вимоги Amnesty International

Правозахисники закликали негайно звільнити людей, яких утримують без законних підстав, припинити тортури, незаконні вбивства та примусову працю. Amnesty також вимагає негайного припинення вогню та розгортання міжнародних сил для захисту цивільного населення.

Організація закликала держави припинити постачання зброї сторонам конфлікту, а також зупинити передачу озброєнь Об’єднаним Арабським Еміратам, доки ті, за твердженням Amnesty, не припинять постачати зброю RSF із порушенням ембарго ООН щодо Дарфуру. Amnesty звернулася до RSF листом 9 жовтня 2026 року, але відповіді не отримала станом на публікацію своїх висновків.

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