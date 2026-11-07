Amnesty засудила напад на кортеж Атіку Абубакара в Нігерії — Premium Times Nigeria

Amnesty International засудила напад на передвиборчі кортежі Африканського демократичного конгресу (ADC) у штаті Кеббі в Нігерії. Серед атакованих був кортеж кандидата в президенти від ADC Атіку Абубакара, повідомляє Premium Times Nigeria.

Напад в окрузі Аргунгу

Правозахисна організація заявила, що проаналізувала відеозаписи, на яких зафіксовано скоординовані напади озброєних груп. За даними Amnesty International, нападники перекривали дороги, били представників опозиції мачете та серйозно пошкоджували транспортні засоби учасників кампанії.

На одному з перевірених записів із району місцевого самоврядування Аргунгу, за твердженням організації, видно, як особи, яких вона назвала ймовірними політичними нападниками, переслідують представників опозиції, б’ють їх і нищать транспорт. Нападники також кидали в кортежі каміння та пляшки; вони були озброєні ножами й мачете.

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Атака на представників медіа

Amnesty International повідомила, що нападники також націлилися на працівників медіа, які супроводжували політичну кампанію. За інформацією організації, було знищено камери та обладнання для трансляцій. Правозахисники вважають, що це могло бути спробою перешкодити документуванню насильства.

Організація пов’язала інцидент у Кеббі з нещодавнім кривавим зіткненням проти учасників кампанії ADC у сусідньому штаті Сокото. Amnesty International заявила, що такі напади ускладнюють реалізацію прав на свободу об’єднань і мирних зібрань.

Правозахисники також розкритикували нігерійські силові структури та федеральну владу за, на їхню оцінку, нездатність запобігати або припиняти атаки на опозиційні зібрання. Вони закликали владу негайно розслідувати напад у Кеббі, притягнути до відповідальності виконавців і спонсорів, а також гарантувати захист усім політичним силам незалежно від партійної належності.

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