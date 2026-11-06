Ан Доксу очолив податкову службу Південної Кореї — Korea Herald

Ан Доксу став новим керівником Національної податкової служби Південної Кореї. Йому 55 років, він має багаторічний досвід у податковому адмініструванні та захисті прав платників податків, повідомляє Korea Herald.

Кар’єра у податковій сфері

Ан Доксу розпочав державну службу після складання національного іспиту для держслужбовців у 1996 році. За даними адміністрації президента, відтоді він працював у сфері податкового адміністрування.

З липня Ан Доксу очолював Сеульське регіональне управління Національної податкової служби. До червня 2021 року він протягом кількох років керував податковими розслідуваннями щодо компаній, які підозрювали в ухиленні від сплати податків.

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Податкові перевірки

Під час роботи керівником бюро розслідувань Національної податкової служби Ан Доксу відзначали за боротьбу зі схемами ухилення від податків, пов’язаними з маніпуляціями на фондовому ринку та іншими недобросовісними торговельними практиками, що шкодили роздрібним інвесторам.

Він також доручав проводити ретельні податкові перевірки практик, пов’язаних з ухиленням від податків і шкодою для громадян, а також випадків уникнення податків у сфері нерухомості. Ан Доксу родом із портового міста Пусан і здобув економічну освіту в Університеті Кореї.

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