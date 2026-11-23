Аналітична компанія Elliptic заявила, що щонайменше $247 млн із $6,3 млрд, викрадених під час зламу криптобіржі Binance, пройшли через Bitcoin-транзакції CoinJoin. Цей механізм об’єднує кошти кількох користувачів, ускладнюючи відстеження їхнього подальшого руху, повідомляє CoinDesk.

Засновник Elliptic Том Робінсон зазначив, що станом на 20 листопада близько $2,35 млрд залишалися у криптогаманцях, пов’язаних із крадіжкою. За оцінкою компанії, більшість активів, імовірно, досі контролюють північнокорейські хакери, а доказів конвертації викраденої криптовалюти в готівку небагато.

Операції CoinJoin

За даними Elliptic, майже всі виявлені операції CoinJoin координувала особа, відома лише як Kruw. Робінсон заявив, що активність дедалі більше зосереджується у визначені щоденні години. На його думку, така закономірність може вказувати на передавання коштів відмивачам грошей, які можуть працювати з Китаю, однак часові дані не дають змоги зробити остаточний висновок.

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Розслідування Elliptic охопило понад 27 тисяч гаманців щонайменше у 16 блокчейнах і близько 90 тисяч транзакцій. Компанія повідомила, що $2,85 млрд викрадених активів було заморожено або вилучено. Решту криптоактивів, за даними Elliptic, переміщували між гаманцями та конвертували у біткоїни — це могли робити хакери або потенційні відмивачі коштів, що працюють із Китаю.

Замороження активів

ФБР пов’язало атаку 29 жовтня з північнокорейським хакерським угрупованням TraderTraitor. Північна Корея заперечила причетність. Binance заявила, що злам почався з однієї співбесіди, після чого зловмисники місяцями проникали в системи компанії через скомпрометоване програмне забезпечення та фальшиві рекрутингові інтерв’ю.

Суд в Абу-Дабі надав Binance всесвітній наказ про замороження доходів від крадіжки. Він забороняє зловмисникам переміщувати активи, що перебувають на біржах, але не може заблокувати перекази з гаманців, які вони контролюють. Окремі судові накази зобов’язують компанії, зокрема Circle Internet і BitGo Holdings, зберігати виявлені активи замороженими. 1 грудня суд має розглянути питання про передачу вже заморожених активів 18 компаніями.

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