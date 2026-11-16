Додавання вітрової генерації до сонячних електростанцій і систем зберігання енергії може майже на 20% знизити вартість надійного постачання електрики. Такого висновку дійшов аналітичний центр Ember в аналізі, підготовленому спільно з Глобальною радою з вітроенергетики, повідомляє Electrek.

За оцінкою Ember, медіанна вартість покриття 90% попиту на електроенергію сонячною генерацією та батареями становить 105 доларів за МВт·год. Після додавання вітру цей показник знижується до 86 доларів за МВт·год. Медіанна вартість забезпечення всього попиту сонячною і вітровою енергією з використанням батарей та невеликого резервного ресурсу оцінена у 89 доларів за МВт·год.

Менша потреба в накопичувачах

Сонячна та вітрова генерація змінюються в різний час доби й у різні сезони, тому одна може компенсувати спад виробництва іншої. Це скорочує потребу зберігати електроенергію в батареях під час тривалих періодів низької сонячної генерації.

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У модельних розрахунках для США додавання вітру зменшило потребу в батареях для покриття 90% попиту з обсягу, еквівалентного 20 годинам споживання електроенергії, до 12 годин. Такий самий результат отримали для Європи, а для Китаю показник зменшився з 18 до 12 годин.

Альтернатива запланованим ТЕС

Ember також зазначає, що з урахуванням вітрової генерації регіони, які формують 75% світового попиту на електроенергію, можуть покривати 90% цього попиту менш ніж за 100 доларів за МВт·год. Для поєднання лише сонячної енергетики та батарей цей показник становить 50%.

Аналітики ідентифікували 845 ГВт запланованих у світі потужностей вугільних і газових електростанцій. Додавання вітру збільшує частку цих проєктів, розташованих у регіонах, де сонячна, вітрова енергетика та накопичувачі можуть покрити 90% попиту дешевше ніж за 100 доларів за МВт·год, із 71% до 90%. У Китаї вітрова генерація додає ще 91 ГВт запланованих вугільних і газових потужностей до діапазону, де відновлювані джерела коштують менше.

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