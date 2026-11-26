У США та на світових ринках 26 листопада фондові індекси переважно зростали, попри песимістичні прогнози щодо американського ринку. Аналітик інвестиційної компанії Panmure Liberum Йоахім Клемент заявив, що продав усі акції зі свого особистого інвестиційного портфеля через ризик масштабного ведмежого ринку, повідомляє Fortune.

Клемент вважає, що падіння S&P 500 може перевищити 30%. Його прогноз на 2027 рік передбачає зниження індексу до 5000 пунктів. Аналітик також звернув увагу, що S&P 500 торгується нижче своєї 200-денної ковзної середньої.

Інфляція та можливе підвищення ставок

Серед причин занепокоєння аналітики називають інфляцію у США. Індекс витрат на особисте споживання, якому Федеральна резервна система надає перевагу для оцінювання інфляції, у жовтні зріс на 3,8% у річному вимірі після 3,7% місяцем раніше.

Аналітики Daiwa Capital Markets Лоуренс Вертер і Брендан Стюарт назвали цей показник небажано високим. Президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс у промові заявив, що регулятор має й надалі діяти, аби повернути інфляцію до цільового рівня 2%.

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Головний інвестиційний директор Northlight Asset Management Кріс Заккареллі зазначив, що ВВП США зріс на 4,3%, що свідчить про сильний стан економіки. Аналітики Jefferies Томас Сімонс і Блейк Біркінс повідомили, що кількість нових заявок на допомогу з безробіття була близькою до трирічного мінімуму, а довгострокова тенденція цих заявок знижувалася.

Зростання на світових біржах

Попри песимістичні оцінки, європейські й азійські фондові індекси підвищувалися. Європейський Stoxx 600 зріс на 2%, а британський FTSE 100 — на 1,77%. Японський Nikkei 225 додав 0,86%, південнокорейський KOSPI — 0,29%, індійський Nifty 50 — 0,25%, китайський CSI 300 — 0,06%.

Американські біржі були зачинені через День подяки, однак ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,66%, а ф'ючерси на Nasdaq 100 — на 0,63%. Акції Nvidia в позабіржових торгах подорожчали на 1,29%. До закриття американського ринку днем раніше 372 компанії зі складу S&P 500 завершили торги зростанням, а рівнозважений індекс додав 0,82%.

Вартість нафти Brent піднялася до 96 доларів за барель, а біткоїн торгувався на рівні 60 212 доларів.

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