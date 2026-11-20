Шолто Девід із Арброта у Великій Британії виявив 230 повідомлень про так звані фантомні білки у 221 науковій статті, опублікованій від 2004 року. У цих роботах автори фіксували білки у генетично змінених клітинних лініях, хоча клітини не мають генів, потрібних для їхнього синтезу. Про аналіз, оприлюднений 21 жовтня як препринт у репозиторії Zenodo, повідомляє Nature.

Пошук аномалій у клітинних лініях

Девід склав перелік із 20 поширених клітинних ліній із мутаціями або делеціями генів, через які вони не можуть виробляти певні білки. Потім він шукав у науковій літературі за допомогою текстового та пошуку зображень Google приклади вестерн-блотів — методу, що дає змогу ідентифікувати білки за молекулярною масою.

Також він перевірив зібрану раніше базу зі 140 тисяч статей, здебільшого з біомедицини, яку раніше завантажив і аналізував на порушення цілісності зображень та інші проблеми. Найчастіше аномалії стосувалися повідомлень про експресію каспази-3 у клітинній лінії MCF-7 — це зафіксували у 49 статтях. Лінія MCF-7 не має гена каспази-3, білка, що бере участь у загибелі клітин.

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У 47 роботах Девід виявив повідомлення про експресію білка BAX у клітинній лінії Jurkat, а у 35 — сигнального білка STAT3 у лінії PC-3.

Можливі пояснення

За оцінкою Девіда, частину таких випадків можуть пояснювати ненавмисні помилки: неправильна ідентифікація клітинних ліній, їхнє забруднення іншими клітинами або недостатня специфічність антитіл, які могли зв’язуватися з іншим білком такої самої молекулярної маси. Він зазначив, що натрапив на ці аномалії під час іншого проєкту, який виявив сотні досліджень із використанням неправильних антитіл.

Інше можливе пояснення, яке назвав Девід, — діяльність компаній, що виготовляють і продають сфабриковані наукові рукописи. Деякі статті з виявленими аномаліями мають ознаки таких робіт, зокрема дубльовані зображення або схожі текстові шаблони, однак частка цих публікацій не встановлена. Журнали вживають заходів для виправлення наукової літератури, зокрема відкликають або виправляють роботи. Генетик раку Уппсальського університету Тьєррі Суссі заявив, що проблема «не зникне» і може бути лише «верхівкою гігантського айсберга».

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