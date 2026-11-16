У США керівник нафтової аналітики GasBuddy Патрік Де Гаан заявив, що американці могли б раніше відчути зниження вартості пального, якби президент Дональд Трамп швидше посприяв послабленню напруженості з Іраном. Як повідомляє The Hill, у понеділок середня ціна бензину в країні становила 3,81 долара за галон, а дизельного пального — трохи менш як 6 доларів за галон.

Оцінка аналітика GasBuddy

Де Гаан відреагував на допис користувача соцмережі, який пов’язав нещодавнє зниження цін із діями Трампа та його прогнозом про здешевлення енергії після проміжних виборів. Аналітик зазначив, що домовленість з Іраном або поліпшення геополітичної ситуації раніше могли б прискорити падіння цін.

За його оцінкою, тривала невизначеність навколо Ірану та Ормузької протоки підтримувала високі ціни на пальне довше, ніж це було необхідно. Водночас Де Гаан визнав, що сигнал Трампа на початку листопада про небажання ескалувати війну після переговорів сприяв здешевленню пального разом із призупиненням дії податків на бензин у деяких штатах і сезонними чинниками.

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Ціни та додаткові витрати

Раніше цього місяця, у день виборів, середня ціна бензину в країні сягнула рекордних для цього дня 4,12 долара за галон, а дизельного пального — 6,28 долара, свідчать дані GasBuddy, на які послався Де Гаан. За підрахунками його індикатора America’s Added Fuel Cost Clock, від початку конфлікту американці витратили на бензин і дизель приблизно на 159 млрд доларів більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Із цієї суми близько 96 млрд доларів припадає на бензин, а понад 63 млрд доларів — на дизельне пальне.

Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс також заявляли, що війна з Іраном вплинула на поразку республіканців від демократів на проміжних виборах.

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