Аналітики припустили навчання Китаю з ізоляції Тайваню — Taipei Times

За оцінкою Американського інституту підприємництва та Інституту вивчення війни, Китай може проводити у західній частині Тихого океану масштабні неоголошені військові навчання, що моделюють ізоляцію Тайваню. Як повідомляє Taipei Times, такого висновку аналітики дійшли у спільному звіті, оприлюдненому в п’ятницю. На їхню думку, ці маневри можуть бути більшими за навчання Народно-визвольної армії Китаю Justice Mission 2025.

Сили трьох командувань

За даними звіту, до можливих навчань можуть бути залучені сили східного, північного та південного командувань НВАК. Автори припускають, що Китай може відпрацьовувати координацію надводних бойових кораблів усіх трьох прибережних командувань в одній операції у віддалених морських районах.

Генеральний секретар Ради національної безпеки Тайваню Джозеф Ву минулого тижня заявив, що в західній частині Тихого океану діяли понад 100 суден ВМС Китаю та Берегової охорони КНР.

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Два скупчення кораблів

У звіті йдеться про два основні скупчення китайських сил між Тайванем та його ключовими партнерами, які могли імітувати операції з ізоляції острова. Перше складалося з чотирьох оперативних груп із трьох командувань НВАК, які діяли між Тайванем і Гуамом. До них входила авіаносна ударна група «Ляонін», яка, за даними звіту, пройшла до західної частини Тихого океану через протоку Басілан на Філіппінах у період від 23 жовтня до понеділка минулого тижня.

Друге скупчення включало щонайменше шість суден Берегової охорони КНР та невстановлену кількість кораблів китайських ВМС навколо Тайваню. Також минулого понеділка поблизу острова зафіксували 49 китайських літаків, зокрема 36 вильотів на південь від Тайваню, які могли підтримувати чотири оперативні групи у західній частині Тихого океану.

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