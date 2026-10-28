Аналітики відстежили 72 супутники рф над об’єктами Саудівської Аравії — The Moscow Times

Аналітики відстежили 72 військові та урядові супутники держави-агресора Росії над об’єктами в Саудівській Аравії, які протягом останніх місяців зазнавали ракетних і дронових атак єменських хуситів та іракських воєнізованих угруповань, підтримуваних Іраном. Про це The Moscow Times повідомляє з посиланням на Associated Press.

Дані супутникового спостереження

Засновник женевської компанії AURORAH Geosignal Intelligence Наваф Обайд розповів AP, що він і його колеги відстежували ці супутники з липня до жовтня. За його словами, апарати перебували над саудівськими об’єктами до та після атак. Обайд заявив, що дослідники виявили повний збіг.

Серед атакованих об’єктів був трубопровід Схід—Захід у Саудівській Аравії, роботу якого довелося негайно зупинити після атаки у вересні. Також атакували авіабазу Кінд-Фахд: минулого місяця там було уражено італійський винищувач, тоді як саудівський літак, що перебував поруч, не постраждав.

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Твердження про розвіддані

Обайд зазначив, що точність удару по авіабазі Кінд-Фахд може вказувати на збирання та передавання важливих розвідувальних даних для наведення хуситів та іракських угруповань. За його словами, ці сили не мають власних розвинених можливостей для ведення розвідки.

Посадовець, поінформований про саудівське розслідування останніх атак, заявив AP, що докази свідчать про використання російських супутників для наведення. Високопоставлений представник хуситів, який говорив на умовах анонімності, повідомив агентству, що іранські військові радники безпосередньо передають російські розвідувальні дані.

Американські посадовці, зокрема президент США Дональд Трамп і глава Пентагону Піт Гегсет, намагалися применшити повідомлення про можливу допомогу Росії Ірану в атаках на американські сили на Близькому Сході. Минулого тижня Трамп заявив, що, за його оцінкою, Росія робить дуже мало або взагалі нічого для допомоги Ірану у війні.

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