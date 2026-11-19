Як повідомляє CoinDesk з посиланням на аналітичну компанію Inca Digital, через механізм криптопротоколу Sky провели транзакції на $518 млн гаманці, пов’язані з хакерами, фішинговими операціями, санкційними суб’єктами та адресами з чорних списків Circle і Tether. За оцінкою Inca Digital, $101,9 млн із цієї суми були безпосередньо пов’язані з учасниками з КНДР.

Йдеться про Peg Stability Module, або PSM, який дозволяє обмінювати стейблкоїн USDC від Circle на токени USDS і DAI від Sky. За даними Inca Digital, цей механізм дає користувачам змогу конвертувати USDC, який емітент може заморозити, у токени без аналогічного механізму блокування.

Операції після атаки на Bybit

Inca Digital заявила, що протягом десяти днів після кібератаки на криптобіржу Bybit у лютому 2025 року гаманці, профінансовані викраденими активами, провели через PSM $91,5 млн. Майже $30 млн таких операцій відбулися після того, як ФБР 26 лютого публічно пов’язало атаку з КНДР і підрозділом TraderTraitor угруповання Lazarus Group.

Компанія Nominis, яку CoinDesk залучив для окремої перевірки, проаналізувала понад 560 транзакцій через більш ніж 320 блокчейн-адрес і підтвердила зв’язки цієї активності з північнокорейськими учасниками. Водночас Inca Digital наголосила, що її підрахунки охоплюють операції гаманців, віднесених до ризикових категорій, а не лише кошти, прямо простежені від конкретних крадіжок.

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Ризик блокування резерву

PSM зберігає близько $2,7 млрд у USDC в одному гаманці Ethereum, створеному через Coinbase Prime. Ці резерви частково забезпечують токени USDS і DAI. Inca Digital зазначає, що змішування коштів на одній адресі ускладнює відокремлення підозрілих сум від законних резервів.

Якщо Circle внесе адресу резерву до чорного списку, наприклад на підставі судового рішення або запиту правоохоронців, усі $2,7 млрд USDC в гаманці можуть стати недоступними для переміщення. Директор із рейтингів стейблкоїнів Bluechip Ratings Амей Дандавате назвав такий сценарій малоймовірним, але можливим. За його оцінкою, це могло б зупинити обміни через PSM в обох напрямках і мати значні наслідки для протоколів децентралізованих фінансів.

Протокол Sky, раніше відомий як MakerDAO, може змінювати, переносити або зупиняти PSM через голосування власників токенів управління. Опитані CoinDesk юристи зазначили, що юридичні зобов’язання учасників управління залежать, зокрема, від ступеня їхнього контролю над протоколом і поінформованості про використання системи санкційними чи іншими незаконними суб’єктами.

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