Науковці інтегрували дані одиничних клітин із 42 типів пухлин у людей і мишей та виявили повторювані патерни активності генів у непухлинних клітинах пухлинного мікросередовища. Про це повідомляє Nature з посиланням на дослідження Januszyk та співавторів, опубліковане в журналі Nature.

Спільні риси різних пухлин

Ракові захворювання, що виникають у різних органах, відрізняються клітинною організацією, генетичними змінами та перебігом. Водночас масштабний аналіз показав виразну подібність непухлинних клітин, які формують локальне середовище всередині та навколо пухлини.

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У пухлинному мікросередовищі ракові клітини взаємодіють з іншими клітинами. Дослідники виявили повторювані моделі генної активності в імунних клітинах і стромальних клітинах, які беруть участь у формуванні структури та функцій тканин.

Напрям для нових досліджень

Виявлені закономірності можуть стати відправною точкою для перевірки терапій, спрямованих не на самі ракові клітини, а на непухлинні компоненти пухлинного мікросередовища. Авторка оглядової статті Джоанна Марія Калучка зазначає, що такий підхід потенційно може бути ефективним для різних типів раку, однак це потребує подальшого тестування.

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