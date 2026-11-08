Аналіз 57 досліджень пов’язав розлади сну зі зменшенням таламуса — ScienceDaily

Дослідники з Флоридського міжнародного університету проаналізували 57 досліджень нейровізуалізації дорослих і виявили зв’язок різних розладів сну зі структурними відмінностями в мозку. Як повідомляє ScienceDaily, результати опублікували в журналі Scientific Reports.

Науковці порівняли дві великі групи порушень сну: диссомнії та парасомнії. До диссомній віднесли, зокрема, безсоння й апное сну — стани, що заважають засинанню, підтриманню сну або повноцінному відновленню. Парасомнії охоплюють лунатизм, розлад кошмарних сновидінь і нічні жахи, які супроводжуються незвичними подіями або поведінкою під час сну.

Спільні зміни в таламусі

В обох групах розладів автори аналізу виявили зв’язок зі зменшенням таламуса — глибинної структури мозку, що бере участь в обробці інформації, підтриманні уваги та складному мисленні. Зміни також стосувалися пульвінара, частини таламуса, яка допомагає спрямовувати увагу на важливу інформацію та забезпечує когнітивний контроль.

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Ці ділянки пов’язані з більшими мозковими мережами, що допомагають концентруватися, ухвалювати рішення та реагувати на довкілля. Дослідники зазначили, що відмінності в таких системах можуть пояснювати повільнішу реакцію, складнощі з ухваленням рішень, а також більшу ймовірність помилок чи нещасних випадків у людей із розладами сну.

Відмінності при парасомніях

У людей із парасомніями аналіз також виявив зміни в задній поясній корі — ділянці, пов’язаній із мотивацією, ухваленням рішень і регуляцією емоцій. Це може бути пов’язано з труднощами з настроєм, поведінкою чи емоційним контролем, які іноді супроводжують лунатизм, повторювані кошмари та нічні жахи.

Водночас науковці не виявили єдиного послідовного патерну структурних змін, характерного лише для диссомній. Автори наголосили, що дослідження встановило зв’язок між розладами сну та відмінностями в структурі мозку, але не доводить причинно-наслідкового зв’язку. Команда планує окремо вивчати лунатизм і розлад поведінки під час швидкого сну.

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