Аналіз даних FDA виявив зв’язок енергетиків із серцевими проблемами — The National

У США аналіз понад 28 тисяч повідомлень про небажані реакції, поданих до Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) у 2017–2025 роках, засвідчив: кофеїновмісні напої та добавки частіше фігурували у повідомленнях про серцево-судинні проблеми, ніж продукти без кофеїну. Як повідомляє The National, дані проаналізували науковці Медичної школи Університету Вірджинії.

Майже половина повідомлень про серцево-судинні події, пов’язані з продуктами з кофеїном, стосувалася людей віком 18–34 роки. Дослідники вивчали повідомлення щодо різних категорій товарів, серед яких були безалкогольні напої, замінники їжі, протеїнові батончики, смузі та вітаміни.

Частіші повідомлення про серцеві порушення

У повідомленнях, пов’язаних із кофеїновмісними продуктами, зупинка серця фігурувала приблизно в 11 разів частіше, ніж у випадках із продуктами без кофеїну. У матеріалах щодо енергетичних напоїв і добавок інфаркти згадувалися приблизно у 4,5 раза частіше, а порушення серцевого ритму або відчуття серцебиття — у чотири рази частіше.

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Підвищена частота серцевих скорочень, біль у грудях і непритомність траплялися більш ніж удвічі частіше серед людей, які вживали продукти з кофеїном або іншими стимуляторами. Голова Американської асоціації серця Грегорі Маркус наголосив, що цей аналіз не доводить причинно-наслідкового зв’язку, оскільки на результати могли вплинути інші чинники.

Енергетики та інші стимулятори

Кардіолог із Дубая Хешам Таєл повідомив, що впродовж останніх років частіше бачить молодих пацієнтів із серцевими скаргами після споживання великої кількості енергетиків. За його словами, такі пацієнти нерідко одночасно вживали передтренувальні добавки або нікотинові продукти, мали нестачу сну чи займалися інтенсивними фізичними вправами.

Лікар зазначив, що енергетики можуть містити кілька стимуляторів, а гуарана є додатковим джерелом кофеїну. У джерелі також вказано, що зневоднення під час інтенсивних тренувань може посилювати вплив кофеїну на організм. В Об’єднаних Арабських Еміратах енергетики обкладаються 100-відсотковим акцизним податком, а особам до 16 років заборонено їх купувати.

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