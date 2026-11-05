Аналіз у Ресіфі виявив расову й соціальну нерівність доступу до води — Mongabay

У Ресіфі, столиці бразильського штату Пернамбуку, аналіз графіків водопостачання та даних перепису населення виявив значну нерівність доступу до води між районами міста. У периферійних кварталах, де проживає багато чорношкірих жителів, вода з водогону може подаватися лише 91 годину на місяць, тоді як у заможних районах її постачають понад 700 годин, повідомляє Mongabay.

Медіа зіставило графіки компанії Pernambuco Sanitation Company (Compesa) з мікроданими перепису Бразильського інституту географії та статистики за 2022 рік. Із 311 досліджених у липні 2026 року локацій у Ресіфі 236 мають хронічні перебої з водою. Найбільше від них потерпають чорношкірі жінки в районах, де середній місячний дохід на людину становить від 1100 до 2300 реалів.

Вода на кілька годин на день

У районі Ібура, де середній дохід на людину становить 1116 реалів на місяць, водопостачання доступне лише 91 годину на місяць — це найнижчий показник у місті. В окремих кварталах жителі можуть залишатися без води до 15 днів поспіль. За критеріями Національного агентства води та базової санітарії Бразилії, постачання має тривати більш як 18 годин на добу, або понад 540 годин за 30 днів.

У районі Лінья-ду-Тіру воду подають від 100 до 268 годин на місяць залежно від сектора. Майже вся його територія водночас віднесена планом цивільного захисту на 2026 рік до зон високого або дуже високого ризику повеней і зсувів. Аналогічні ризики існують і в Ібурі.

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Натомість у заможних районах Боа-Віажен, Апіпукос та Еспіньєйру, де переважає біле населення, а середні доходи сягають від 7 тисяч до 16 тисяч реалів, водопостачання є майже безперервним. За даними аналізу, будинки на межі Апіпукоса та сусіднього Алту-Санта-Терезіньї можуть мати принципово різні графіки: у першому районі воду подають понад 700 годин на місяць, у другому — близько 100 годин.

Дефіцит і суперечки щодо концесії

Пернамбуку має найнижчу в Бразилії доступність води на душу населення: 1,27 мільйона літрів на рік, або 3,6% від середнього національного показника, за даними Pernambuco Water and Climate Agency. Інженер Антоніу Міранда зазначив, що заможні родини можуть бурити свердловини, будувати приватні системи чи купувати воду в автоцистернах, тоді як периферійні громади живуть за постійним графіком нормування.

У квітні 2026 року губернаторка Пернамбуку Ракел Ліра підписала угоду про часткову концесію водних послуг із BASA Saneamento. Вона передбачає прогнозовані інвестиції на 17,4 мільярда реалів у 151 муніципалітеті. Президент асоціації працівників Compesa Андерсон Квадрос заявив, що модель може зберегти нерівність, оскільки приватному сектору передають розподіл води та збирання стоків, а державній Compesa залишають видобуток і виробництво води. BASA Saneamento відповіла, що контракт передбачає 15,4 мільярда реалів інвестицій протягом 35 років і охоплює периферійні райони та схили. Уряд штату також відкинув твердження, що оператор зможе відмовлятися від робіт у важкодоступних місцевостях через їхню нерентабельність.

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