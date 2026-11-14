ANDE не продовжуватиме енергоконтракти з криптомайнерами після 2027 року — CoinDesk

Державна енергетична компанія Парагваю ANDE планує дати завершитися всім спеціальним контрактам на постачання електроенергії криптомайнерам 31 грудня 2027 року. Рішення пов’язане зі зростанням внутрішнього попиту на електроенергію та конкуренцією з боку компаній, що розвивають штучний інтелект і дата-центри, повідомляє CoinDesk.

Майнери мають контракти приблизно на 944 МВт потужності — близько 13% частки Парагваю в потужності ГЕС Ітайпу. За даними ANDE, вони сплачують фіксовану ставку 44 долари за МВт·год без щорічного перегляду. Компанія очікує отримати від криптомайнерів 350 млн доларів у 2026 році проти 295 млн доларів роком раніше. У другому кварталі майнінгові компанії в країні забезпечували близько 4% світової обчислювальної потужності мережі Bitcoin.

Пропозиція обмежити споживання

У липні об’єднання інженерів ANDE запропонувало з 1 січня 2028 року встановити спільний ліміт у 700 МВт для криптомайнінгу, ШІ та дата-центрів. Потужності пропонують розподіляти через аукціон, а мінімальну ціну визначити на рівні 56 доларів за МВт·год за контрактами строком від трьох до п’яти років. Ця пропозиція ще не була ухвалена.

Інженери також звернулися до президента ANDE Мігеля Баеса з пропозицією провести закритий тендер. За їхнім розрахунком, ставка 60 доларів за МВт·год для 700 МВт могла б принести компанії приблизно на 98 млн доларів на рік більше, ніж нинішні платежі майнерів.

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Контракт для ШІ-проєкту

22 жовтня ANDE уклала з парагвайською компанією Kuntur, пов’язаною з Araico Corporation, 15-річний договір на постачання до 286 МВт. Araico підтримує запланований ШІ-кампус Iguazú AI City вартістю 12 млрд доларів у районі Ігуасу. Постачання має початися з 6 МВт 1 грудня та зрости до 146 МВт у квітні 2028 року.

Середня ціна для більшої частини обсягу за контрактом Kuntur становить 48,91 долара за МВт·год і щороку зростатиме відповідно до інфляції у США, але щонайменше на 2,5%. Якщо ліміт у 700 МВт затвердять і потужності Kuntur зарахують до нього, для майнерів залишиться менш як 560 МВт — менше трьох п’ятих від їхніх поточних контрактних обсягів.

Найбільше від завершення контрактів залежить HIVE Digital Technologies: дві її майнінгові майданчики в Парагваї мають угоди на 200 МВт в Ігуасу та 100 МВт у Валенсуелі, чинні до кінця 2027 року. Станом на 30 квітня на ці об’єкти припадало близько 297 МВт із 385 МВт задіяних майнінгових потужностей компанії.

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